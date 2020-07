PSG : Leonardo prospecte à Londres pour zapper Meunier

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG multiplie les pistes.

Le champion de France en titre a un œil sur les situations de Traoré (Rennes) ou encore de Marusic (Lazio). Mais à en croire les informations obtenues ce dimanche par le Sunday Express, Leonardo prospecte également en Premier League. Et la situation d’un joueur en particulier a retenu son attention, celle d’Hector Bellerin. Régulièrement blessé ces derniers mois, l’Espagnol est loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Mikel Arteta. Depuis la reprise du championnat, il est en concurrence avec l’international portugais Cedric Soares.

Malgré son contrat longue durée chez les Gunners (2023), l’Espagnol pourrait se laisser tenter par un départ pour un club supérieur à Arsenal. Pour le média, il est clair que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par le défenseur de 25 ans, au même titre que la Juventus Turin et du Bayern Munich, décidément associés aux mêmes joueurs que le PSG dans l’optique du prochain mercato. Reste maintenant à voir si Mikel Arteta s’opposera personnellement au départ de son compatriote, lequel avait atteint un niveau impressionnant en 2018 avant de stagner en raison de nombreuses blessures. Au top de sa forme, il est clair que Bellerin représenterait un véritable renfort pour le Paris Saint-Germain. Leonardo devra en revanche se montrer très malin et fin en négociation afin d’en faire un bon coup du mercato, sa valeur actuelle étant tout de même estimée à 30 ME par le site spécialisé Transfermarkt. Une sacrée somme pour un joueur n’atteignant même pas les 15 matchs disputés en Premier League depuis le début de la saison…