PSG : Leonardo ou Mbappé, stupéfiante hésitation !

Le clan Mbappé a vivement réagi à l'annonce d'un accord imminent pour une prolongation de contrat avec le PSG. L'avenir parisien de Leonardo serait dans la balance avant de négocier.

« Ils ont déjà du mal avec moi, alors sans moi c’est impossible ». Lancée comme une boutade par Leonardo après la quête du 10e titre de champion de France de l’histoire du Paris Saint-Germain, cette formule semble visiblement avoir eu de l’écho à Doha. Ces derniers jours, l’hypothèse de voir le directeur sportif brésilien conserver ses fonctions a pris du volume, alors même que sa tête est réclamée depuis des semaines par les supporters du PSG. Fabrice Hawkins, journaliste de Prime Vidéo, a confié que Leonardo travaillait bien sur le futur mercato et que rien n’indiquait son limogeage en fin de saison. Cependant, cette décision de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaifi se heurte à la réalité du moment, à savoir que Leonardo n’est pas vraiment compatible avec une prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Entre les deux hommes, ce n'est pas le grand amour, c'est le moins que l'on puisse dire, et Paris doit trancher.

Leonardo travaille sur le mercato du PSG 2022-2023

Au micro de RMC, Jonatan MacHardy a reconnu que la présence simultanée de Leonardo et Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine semblait totalement impossible compte tenu des exigences de la star tricolore. « Il y a des rumeurs qui disent que Leonardo va rester à son poste de directeur sportif du PSG et on sait qu’avec Kylian Mbappé ce n’est pas l’amour fou. Même si c’est flou au niveau des exigences sportives de Mbappé, je pense qu’il ne fait pas confiance à Leonardo pour mener un projet sportif cohérent, car pour l’instant il n’est pas satisfait. Si on prend ces rumeurs de plus en plus fortes que Leonardo va rester à Paris la saison prochaine, qu’on ajoute que le Real Madrid montre actuellement qu’il est un club à part, d’un autre temps, mystique et mythique, et que l’on mélange tout cela, si tu es Kylian Mbappé, et bien ta décision est évidente. Lui est dans un projet personnel, égocentrique et individuel, et il voit ce qu’un club peut apporter à sa propre légende », a confié le journaliste, qui ne voit pas comment Nasser Al-Khelaifi pourrait obtenir l’accord du champion du monde 2018 s’il donne les clés du mercato à Leonardo.

Le PSG va continuer avec ou sans Leonardo, et avec ou sans Mbappé

La fin du championnat de Ligue 1 se profilant, et 48 heures après le coup de tonnerre provoqué par l'article du Parisien qui annonçait que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain étaient proches d'un accord, les dirigeants du club de la capitale doivent se secouer. Face à la zen attitude de Florentino Perez, le bazar qu'est le PSG ne plaide pas en faveur d'une prolongation. Et c'est peu dire que du côté des supporters parisiens, on vivrait très mal de voir Mbappé partir et Leonardo rester à son poste la saison prochaine. Le dossier est donc à très hauts risques y compris pour Nasser A-Khelaifi qui, lui, ne craint rien, mais sait que du côté du Virage Auteuil il n'a plus aucun joker, le Collectif Ultras Paris ayant même courtoisement demandé son départ dans un récent communiqué.

Parti au Qatar durant le ramadan, le président du Paris Saint-Germain va désormais devoir se mouiller un peu dans ces dossiers, car à force de ne rien faire il risque bien de tout perdre. Et c'est peu dire que le départ libre de Mbappé pour le Real Madrid fera un bruit énorme et ternira son image, mais aussi celle de Doha au moment même où l'état gazier s'apprête à recevoir le Mondial 2022 dont Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi seront quelques-unes des stars.