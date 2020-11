PSG : Leonardo ou Al-Kelhaifi, le Qatar doit trancher !

Dans : PSG.

Que Thomas Tuchel soit rapidement limogé, ou qu'il soit remplacé seulement en fin de saison, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne sont pas sur la même longueur d'onde pour remplacer l'Allemand.

La semaine a été rude du côté du Paris Saint-Germain, avec notamment la défaite à Leipzig, un résultat qui met le PSG sous pression en Ligue des champions, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps lors de la phase de poules. Et la perspective de recevoir Rennes ce samedi au Parc des Princes, avec une cascade de forfaits, dont Mbappé, Neymar ou bien encore Navas, pour ne citer qu’eux, n’est pas pour rassurer Thomas Tuchel. Placé sur un siège éjectable, le coach allemand du Paris SG sait qu’une défaite face au club breton pourrait lui coûter sa place. Mais du côté des dirigeants parisiens, on ne semble pas être beaucoup plus serein que Thomas Tuchel. Alors que plusieurs noms circulent pour remplacer immédiatement ou la saison prochaine l’actuel entraîneur du PSG, des divergences semblent exister entre Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.

Selon TMW, tandis que le Brésilien est un fan absolu de Massimiliano Allegri, plusieurs fois cité du côté du Paris Saint-Germain, le président du club de la capitale est lui favorable à confier ce poste d’entraîneur du PSG à Thiago Motta ou à Mauricio Pochettino. Le directeur sportif brésilien du PSG et Nasser Al-Khelaifi ne trouvent pas de terrain d'entente sur ce sujet, ce qui pourrait probablement inciter Doha à calmer tout le monde et à imposer son choix, comme cela avait été le cas lors de la signature de Thomas Tuchel. Reste qu'on voit mal Leonardo se faire imposer un entraîneur, le Brésilien ayant eu du mal à travailler avec l'Allemand, qu'il n'avait pas recruté. Aux joueurs du Paris Saint-Germain de s'imposer face à Rennes afin d'éviter que la température ne monte d'un cran dans les couloirs du Parc des Princes et au Qatar.