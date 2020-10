PSG : Leonardo obsédé par Bennacer, il va falloir agir

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a véritablement galéré avant de trouver son bonheur au poste de milieu défensif avec Danilo Pereira.

Sur le papier, l’international portugais a le profil pour combler les manques du PSG dans ce secteur de jeu. Grand, physique et plutôt à l’aise dans la relance, l’ancien capitaine du FC Porto ne devrait pas avoir de mal à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel. De son côté, Leonardo est à féliciter, pour avoir bouclé cette opération à moindre coût. En revanche, le directeur sportif parisien n’est pas le plus grand fan de Danilo Pereira. Et pour cause, il souhaitait prioritairement s’offrir les services d’Ismaël Bennacer, le milieu de terrain algérien de l’AC Milan.

Leonardo et Guardiola craquent pour Bennacer

En ce milieu de semaine, Sempre Milan confirme que Manchester City et le Paris Saint-Germain ont manifesté leur intérêt auprès du club lombard pour le meilleur joueur de la CAN 2019. Inflexibles, les dirigeants de l’AC Milan ont fait savoir aux deux cadors européens qu’un départ de l’ancien joueur d’Empoli n’était tout simplement pas envisageable. Un coup dur pour Pep Guardiola et Leonardo, lesquels sont totalement fans d’Ismaël Bennacer. Mais à en croire le média italien, les deux hommes n’ont pas dit leur dernier mot, et ont prévu de revenir à la charge l’été prochain afin de recruter le milieu défensif de 22 ans. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par le Milan AC, dont les dirigeants ont conscience que la valeur de Bennacer a totalement explosé depuis la CAN 2019. De son côté, le Paris Saint-Germain devra impérativement se séparer de Gueye, Paredes ou Herrera avant de recruter un nouveau joueur dans ce secteur de jeu, au risque de créer un véritable embouteillage.