PSG : Leonardo enrage, l'objectif n°1 du mercato zappé

Lancé à la recherche de l’oiseau rare durant tout le mercato, le PSG a bouclé la venue de Danilo Pereira pour combler un manque évident au milieu de terrain.

Le recrutement d’un joueur dans ce secteur de jeu faisait l’unanimité en interne. Durant de longues semaines, les noms de Sergej Milinkovic-Savic ou encore de Tiémoué Bakayoko ont été évoqués. Plus tôt encore dans le mercato, la possible signature d’Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan a été ébruitée à Paris. Finalement, l’international algérien est resté en Lombardie. Et pour cause, le journaliste Vito Angele fait savoir via son compte Twitter que le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 était bien la priorité du Paris Saint-Germain, mais que le club de la capitale française n’avait pas les moyens de satisfaire l’appétit de l’AC Milan dans ce dossier.

Le club lombard exigeait plus de 40 ME pour Ismaël Bennacer, une somme que le PSG n’était pas en mesure de payer en cash durant ce mercato estival si particulier en raison de la crise du Covid-19. Comme il l’avait fait savoir très tôt sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo a été contraint de se monter inventif cet été. Le prêt de Moise Kean et la signature pour zéro euro de Rafinha l’ont prouvé. Mais en ce qui concerne le milieu défensif, le directeur sportif du Paris SG s’en est tiré avec un véritable coup de maître en s’attachant les services de Danilo Pereira sous la forme d’un prêt payant de 4 ME avec une option d’achat automatique de 16 ME à la clé. De quoi satisfaire pleinement l’exigent Thomas Tuchel, pas toujours en phase avec Leonardo cet été…