PSG : Leonardo ne veut pas de Matheus Cunha, il a un secret

Attaquant brésilien du Hertha Berlin, Matheus Cunha est cité comme une des cibles potentielles du Paris Saint-Germain. La réalité semble être différente.

Jeune attaquant du Hertha Berlin, qu’il a rejoint en janvier dernier en provenance de Leipzig, Matheus Cunha fait l’objet depuis quelques jours d’une rumeur qui affirme que l’international U23 brésilien est une des cibles du Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Leonardo aurait vu Matheus Cunha comme l’un des renforts possibles du club de la capitale après le départ d’Edinson Cavani et celui à venir d’Eric Choupo-Moting. Cependant, du côté du Hertha Berlin on n'a reçu aucune offre de la part du PSG et à priori aucune proposition financière ne sera transmise par Nasser Al-Khelaifi à son homologue berlinois. En effet, Le Parisien est très clair ce lundi, le Paris Saint-Germain ne pense pas et n’a jamais pensé à Matheus Cunha pour venir renforcer son secteur offensif.

Si Leonardo recherche effectivement un attaquant supplémentaire, le directeur sportif brésilien du PSG a un profil en tête et il ne s’agit pas de celui de Matheus Cunha. Le Paris SG veut en effet un « attaquant d’expérience capable de suppléer une absence d’Icardi ». Pour pouvoir travailler tranquillement et loin des regards, Leonardo laisse traîner des rumeurs, mais c'est une évidence le futur renfort offensif du Paris Saint-Germain ne viendra pas du Hertha Berlin. Reste à trouver qui le club de la capitale ira chercher pour devenir ce supersub, un coup à la Choupo-Moting ne semblant plus réellement possible après le départ d'Antero Henrique. A Leonardo de réussir à obtenir la venue de cet attaquant, le directeur sportif du PSG étant plutôt tenté par une opération en Italie.