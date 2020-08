PSG : Leonardo ne peut pas virer Tuchel, la raison est simple

Dans : PSG.

Même si Leonardo n'est pas fan de Thomas Tuchel, l'entraîneur a un atout que le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne peut pas effacer.

Avec un Grand Chelem dans les titres nationaux, et une présence en finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel possède le meilleur bilan de l'histoire pour un entraîneur du Paris Saint-Germain, même si la défaite face au Bayern Munich a gâché la fête. Mais cela n’empêche pas le technicien allemand d’avoir des rapports cordiaux mais pas vraiment amicaux avec Leonardo. Le directeur sportif brésilien du PSG n’était pas encore revenu à Paris quand Nasser Al-Khelaifi a décidé de confier les clés du projet parisien à Thomas Tuchel. Alors, tandis que des rumeurs circulent depuis des mois sur l’intérêt de Leonardo pour Massimiliano Allegri, le technicien italien n’ayant toujours pas retrouvé de club alors que son nom avait circulé du côté de la Juventus et de l’Inter, on semble bien parti pour ne rien changer au Paris Saint-Germain.

Même si la relation entre Tuchel et Leonardo s’est refroidie dès la fin du Final 8, certains choix du coach en finale n’ayant pas été compris dans le vestiaire, le PSG va conserver le coach allemand en 2020-2021. Et cela pour une raison simple qu’une source proche du Paris Saint-Germain confie dans Le Parisien. « Leonardo attend probablement autre chose d’un entraîneur mais il est très terre à terre. Le PSG est loin de l’époque où il pouvait dépenser des millions pour se séparer d’un entraîneur, surtout dans la période post-Covid », fait remarquer cette source interne au Paris Saint-Germain. Autrement dit, Thomas Tuchel ira au bout de son contrat, en juin 2021, mais le technicien allemand ne doit pas trop se faire d’illusions pour la suite de sa carrière au PSG. Car si Leonardo ne le débarque pas, c'est juste parce qu'il n'a pas réellement l'enveloppe pour le faire.