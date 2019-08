PSG : Leonardo insiste, ce joueur à 15 ME doit partir

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Intéressé par le profil de Youcef Atal pour éventuellement renforcer le couloir droit de sa défense, le Paris Saint-Germain ne semble pas être à la recherche d’un latéral gauche.

Pourtant, Layvin Kurzawa est plus que jamais poussé vers la sortie. En fin de contrat dans un an, le Français était proche de prolonger sous la mandature d’Antero Henrique mais avec la venue de Leonardo, la donne a changé. Et selon les informations de L’Equipe, le nouveau directeur sportif du PSG a clairement fait comprendre à Layvin Kurzawa qu’il ne le retiendrait pas en cas d'offre, et qu’il était sur la liste des transferts en cette fin de mercato.

« Une manière, au-delà du signal envoyé à l’intéressé, d’étabir une hiérarchie côté gauche. Avec Juan Bernat en numéro un, l’option Abdou Diallo derrière et les solutions Arthur Zagre et Mitchel Bakker. La valorisation actuelle de Kurzawa se situe autour de 15 ME » indique le média, qui précise par ailleurs que cet été, le Parisien a été approché par West Ham, qui ne peut désormais plus recruter, mais également par la Fiorentina. Un départ en Série A pourrait donc être envisageable pour Layvin Kurzawa, lequel n’est plus opposé à un départ mais ne se précipitera pas et ne signera pas dans un club par défaut selon le quotidien national.