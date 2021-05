PSG : Leonardo fait jubiler Mourinho au mercato

Dans : PSG.

A moins d’un improbable revirement, le PSG ne conservera pas Alessandro Florenzi à l’issue de la saison.

Prêté avec une option d’achat estimée à 9 ME par l’AS Roma, le défenseur droit italien n’a pas pleinement convaincu Leonardo et Mauricio Pochettino. A l’aise offensivement, Alessandro Florenzi n’apporte pas assez de garanties défensivement, en plus d’être victime d’un physique beaucoup trop fragile. Cet été, le Paris SG se mettra en quête d’un nouveau latéral droit. Et ce choix de Leonardo fait le bonheur d’un homme, à en croire les informations de Sky Sports.

Il s’agit de José Mourinho, entraîneur de l’AS Roma à compter de cet été, qui apprécie les qualités d’Alessandro Florenzi. Le média britannique croit même savoir que l’entraineur portugais a prévu de s’entretenir très vite avec son futur joueur. A l’occasion de cette première rencontre, le Special One devrait indiquer à Alessandro Florenzi qu’il compte sur lui pour la saison prochaine. Une marque de confiance qui ne devrait pas manquer de satisfaire Alessandro Florenzi, sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2023.

Aurier ou un autre pour le remplacer

De son côté, le Paris Saint-Germain s’active pour trouver le successeur idéal à l’Italien de 29 ans. Ces derniers jours, le nom de Serge Aurier est beaucoup revenu dans l’actualité parisienne. Mais comme indiqué mardi par France Football, cette piste n’emballe pas beaucoup Mauricio Pochettino, qui n’avait pas été convaincu par l’Ivoirien lors de leur collaboration à Tottenham entre 2017 et 2019. Dans un live sur le Facebook de RMC la semaine dernière, Mohamed Bouhafsi avait confirmé la piste Serge Aurier. Mais le journaliste avait surtout dévoilé que l’ancien Toulousain n’était pas le plan A du PSG, qui cible prioritairement un autre joueur dont l’identité n’a pas encore filtré. Déficient sur le côté droit depuis plusieurs saisons, le Paris SG ne devra pas se tromper cet été pour renforcer de manière significative sa défense.