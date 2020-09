PSG : Leonardo est heureux avec Tuchel, rendez-vous en 2021

Dans : PSG.

Alors que les rumeurs faisaient état d’une véritable guerre froide entre Leonardo et Thomas Tuchel au sein du Paris Saint-Germain, le directeur sportif a tenu à démentir en bloc.

Certes, le club de la capitale vient de réaliser le meilleur exercice de son histoire, avec un quadruplé sur la scène nationale et une finale de Ligue des Champions, perdue contre le Bayern Munich. Mais malgré tout cela, l’entraîneur allemand semblait encore et toujours sur la sellette. Tout simplement parce que Leonardo aurait pensé à l’écarter à un an de la fin de son contrat pour placer son coach à lui à la tête du PSG. Mais pas du tout au final, vu que ces bruits de couloir sont faux, selon le dirigeant brésilien.

« La situation avec Thomas Tuchel est très claire. On parle beaucoup. Avec l’équipe, il a fait quelque chose de fantastique la saison dernière. Ils ont fait la meilleure saison de l’histoire du club, c’est une évidence. Après, on est dans un moment difficile, on réfléchit. Tuchel sait tout ce que l’on pense. On partage beaucoup de choses, notamment sur le mercato. Sur chaque recrue potentielle, il y a toujours une conversation, c’est normal. Un directeur sportif ne peut pas prendre un joueur qui est complètement en dehors de l’idée technique et tactique de l’entraîneur. Une lutte d’influence ? Les gens disent ça car il est arrivé avant moi au PSG. Mais honnêtement, quand je suis revenu à Paris, j’avais le choix de décider si l’entraîneur pouvait continuer ou pas. Ce n’était pas le cas. Tuchel a encore un an de contrat. Allegri ? Je ne l’ai jamais contacté, et pourtant, je le connais. Je n'ai jamais parlé avec un autre entraîneur à propos du PSG. Tuchel sera le premier à savoir. On sort d’une saison très positive. On a envie de faire mieux avec Tuchel », a lancé, dans le Canal Football Club, Leonardo, qui espère donc que le PSG remportera sa première C1 avec Tuchel sur le banc. Ce qui serait un joli pied de nez...