PSG : Leonardo doit garder Neymar, c'est sa mission au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

De retour au Paris Saint-Germain cet été dans un rôle de directeur sportif, Leonardo a pour l’instant tout bon au mercato avec les recrutements de Pablo Sarabia, Ander Herrera ou encore Abdou Diallo. Désormais, le club parisien attend de voir l’évolution du dossier Neymar, lequel fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone au mercato. Mais pour l’heure, l’international brésilien est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Et Lucas, ancien Parisien qui fait désormais le bonheur de Tottenham, espère que cela ne va pas changer au cours des prochaines semaines.

Interrogé par la presse, Lucas a ainsi confié qu’il espérait que Neymar allait rester au PSG. Tout en louant les qualités d’un Leonardo qu’il estime capable de mener à bien ce dossier au mercato. « Le retour de Leonardo au PSG, c’est magnifique. C’est un ami qui m’a beaucoup aidé, c’est une personne incroyable, très intelligente. Il va faire du bien à Paris. Neymar va-t-il rester ? C’est difficile à dire, c’est un grand joueur. Je suis certain que Leonardo veut garder Neymar. On va voir dans les prochains jours ce qu’il va se passer » a confié l’ancien attaquant parisien, excellent en Ligue des Champions avec Tottenham l’an passé. Et qui suit toujours avec attention l’actualité du champion de France en titre…