PSG : Leonardo concurrence le Barça pour un crack anglais

Sous la direction de Leonardo, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche des nouveaux talents européens de demain.

Même si le club de la capitale française a quelques solides espoirs dans son centre de formation, le PSG n’a toutefois pas les meilleurs jeunes d’Europe. Par conséquent, Paris n'hésite pas à regarder ce qui se fait de mieux à l’étranger. Et selon les informations de Football Insider, la formation francilienne a actuellement un oeil sur Jaden Philogene-Bidace. Pisté par le RB Leipzig depuis de longs mois, l’attaquant de 18 ans est aussi dans le viseur du PSG : « Les grands clubs européens, comme le FC Barcelone, le PSG ou le Borussia Dortmund, envisagent également de bouger pour Philogene-Bidace ».

À six mois de la fin de son contrat à Aston Villa, l’ailier pourrait quitter son club formateur en 2021. Ce qui attire forcément les convoitises. Car même si l'international U19 anglais n’a pas encore fait ses grands débuts chez les pros avec l’entraîneur Dean Smith, il multiplie les grosses prestations chez les jeunes, avec cinq buts et deux passes décisives en 10 matchs de Premier League 2 cette saison. Brillant en sélection, avec laquelle il a notamment marqué un triplé en match amical en novembre dernier, Philogene-Bidace est promis à un bel avenir. Reste désormais à savoir si le PSG a vraiment envie de le recruter dès ce mercato hivernal. Et si c’est le cas, il faudra devancer des clubs spécialisés dans la post-formation comme Leipzig ou Dortmund. Réponse dans les jours à venir...