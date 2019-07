PSG : Leonardo bousille encore une recrue de Tuchel

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

En grand froid avec Antero Henrique, Thomas Tuchel avait su profiter de sa prolongation de contrat et des difficultés du dirigeant portugais pour inverser la tendance. Résultat, dans la fin de son règne, l’ancien du FC Porto avait accédé à plusieurs demandes de l’entraineur allemand. Notamment le recrutement de Raphaël Guerreiro, qui semblait très bien parti il y a quelques jours encore. Oui mais voilà, Antero Henrique a pris la porte, et Leonardo a posé ses valises. S’il essaye de rester en très bons termes avec le coach du PSG, il a ses idées précises sur le marché des transferts, et l’arrière gauche de Dortmund n’en fait pas partie. Selon France Football, qui a interrogé un proche du dossier, l’ancien de Lorient a vu son arrivée être clairement repoussée.

« Oui, c’était quasiment fait avec Antero Henrique. Mais l’arrivée de Leonardo a, pour l’instant, mis un frein à l’évolution du dossier. Je crois qu’il y a d’autres priorités », a confié cet informateur au magazine spécialisé. Une conséquence similaire à celle menant à Allan, qui ne fait plus partie des plans de la direction parisienne maintenant que le Brésilien est arrivé aux commandes. Même chose également pour Nicolas Pépé, pour qui Antero Henrique avait un faible, et dont le PSG ne veut plus désormais. C’est ce qu’on appelle un changement radical de plan.