PSG : Leonardo a ouvert la porte, l’Europe s’arrache Cavani

Dans : PSG.

Plus que jamais sur le départ, Edinson Cavani risque bien d’être l’agitateur n°1 de la fin du mercato hivernal en France, mais également dans l’Europe entière.

Priorité absolue de l’Atlético de Madrid, qui souhaite le recruter en janvier, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain jouit d’une cote d’enfer en Angleterre. Plus tôt dans la journée, l’intérêt de Manchester United pour Edinson Cavani avait filtré. Visiblement, les Red Devils ne sont pas les seuls à courtiser le n°9 de Paris en Grande-Bretagne. En effet, Chelsea semble également très attentif à la situation, comme le prouvent les déclarations de Frank Lampard ce lundi en conférence de presse avant le match contre Arsenal.

« C'est un grand joueur. J'ai joué contre lui et j'ai toujours aimé sa mentalité et son attitude et, évidemment, ses statistiques de buts parlent d'elles-mêmes. L'idée d'apporter de l'expérience est quelque chose que je ne rejette pas du tout. Parce que parfois les jeunes joueurs ont besoin d'un peu d'aide, et si c'est le cas, cela peut nous aider » a indiqué Frank Lampard, qui semble bien plus emballé à l’idée de recruter Edinson Cavani en attaque que par celle de relancer Olivier Giroud... Reste maintenant à voir si les Blues passeront à l’offensive afin de recruter Edinson Cavani, dont la cote ne cesse de grimper depuis les déclarations de Leonardo, qui a indiqué après la victoire parisienne à Lorient qu’il n’excluait plus un départ de l’avant-centre de 32 ans.