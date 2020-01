PSG : Man United se pointe, le mercato de Cavani chamboulé !

Dans : PSG.

Pour une fois, mercato ne rime pas avec Neymar au Paris Saint-Germain, qui concentre ses efforts dans le dossier Edinson Cavani au mois de janvier.

Et pour cause, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont confrontés à une situation délicate avec l’international uruguayen. En effet, Paris souhaitait initialement conserver Edinson Cavani, mais ce dernier a officiellement demandé son départ, à six mois de la fin de son contrat. La gestion du cas est épineuse, d’autant que l’Atlético de Madrid fait le forcing pour obtenir le renfort du Matador en janvier. Et l’affaire va se corser un peu plus pour Paris puisque selon le Telegraph, un second prétendant de renom vient de faire irruption dans ce dossier bouillant.

MU vise Cavani pour remplacer Rashford

Il s’agit de Manchester United, qui vient de perdre pour plusieurs semaines Marcus Rashford sur blessure. Orphelins de l’international anglais, les Red Devils ne peuvent plus compter que sur Anthony Martial à la pointe de l’attaque, ce qui est évidemment très léger pour accrocher une qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison. Outre-Manche, on estime donc que l’option Edinson Cavani est creusée en interne du côté de Manchester United. Dans ce dossier, le club britannique possède un avantage que l’Atlético de Madrid n’a pas : une force de frappe financière presque inégalable à travers l’Europe. Reste à voir si Edinson Cavani, qui avait trouvé un accord de principe avec l’Atlético de Madrid, pourrait être tenté par la perspective de découvrir, à 32 ans, la Premier League dans un club de la dimension de Manchester United.