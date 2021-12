PSG : Leandro Paredes, l'énorme surprise venue d'Argentine

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens en vue de la saison prochaine, Leandro Paredes n’a aucunement l'intention de quitter le Paris Saint-Germain dans les années à venir.

Leandro Paredes est un joueur du PSG et il le restera longtemps. L’international argentin est effectivement bien loin d’un départ du côté du club de la capitale, puisque selon les informations de TyC Sports, le milieu de terrain serait en « pourparlers avec le PSG au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat ». Actuellement lié à Paris jusqu’en 2023, le joueur de 27 ans se voit donc encore de longues saisons au PSG. Comblé de « bonheur » dans la capitale, si l’on en croit ses dernières publications sur les réseaux sociaux, Paredes ne partira donc pas lors du prochain mercato, ni lors du marché estival. Pourtant, ces derniers temps, la presse étrangère n'hésitait pas à dire que Paredes allait faire partie d’une liste de sept joueurs indésirables en vue de la saison prochaine. Le milieu étant même annoncé du côté de la Juventus de Turin. Mais si l’on suit TyC Sports, tout cela ne serait donc qu’un bruit de couloir…

Paris Saint-Germain midfielder Leandro Paredes denies the rumours about him leaving the club in the next months 🚫🇦🇷 #PSG



He told @TyCSports he’s currently in talks with PSG over potential contract extension - he also posted on his social media accounts about his ‘happiness’. pic.twitter.com/8dUwIi7CHO