PSG : Le vrai coupable à Liverpool, c’est Mbappé dénonce Sagnol

Après la défaite du Paris Saint-Germain à Liverpool (3-2) mardi en Ligue des Champions, tout le monde cherche le ou les responsables côté parisien.

Sans surprise, Neymar est évidemment pointé du doigt pour sa performance décevante et son manque d’implication dans le repli défensif. Mais que le Brésilien se rassure, il n’est pas le seul joueur critiqué. Même le chouchou des Français Kylian Mbappé en prend pour son grade malgré sa réalisation. En cause, l’action du troisième but anglais signé Roberto Firmino, qui a hérité d’un bon ballon après un dribble raté de l’international tricolore. Une erreur impardonnable pour Willy Sagnol, pas tendre avec l’ancien Monégasque.

« Il y a de la suffisance, tu le vois sur le troisième but adverse avec Mbappé qui tente un petit pont plein axe à la 90e minute, a commenté le technicien sur le plateau de RMC Sport. Il y a 2-2, c’est déjà un résultat chanceux, mais prends le ballon et lance-le en tribunes ! Alors ce n’est pas beau, peut-être que tu ne gagneras pas un Ballon d’Or en lançant le ballon en tribunes mais en tout cas, ton club ne perdra pas le match. » Quelques secondes plus tôt, Julian Draxler avait l’opportunité d’offrir la victoire au PSG. On peut donc comprendre l’ambition de Mbappé à ce moment du match.