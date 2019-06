PSG : Thiago Silva dézingue les rageux et défend Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré son titre de champion de France obtenu en battant tous les records, le Paris Saint-Germain a été la cible de nombreuses critiques ces dernières semaines. Il est notamment reproché au club de la capitale d’avoir échoué en Ligue des Champions, mais également dans les coupes nationales. Des critiques assez logiques au vu des investissements consentis par le club ces dernières années. Pourtant, Thiago Silva estime qu’il n’est pas logique d’être autant critiqué, Paris ayant selon lui un grand mérite en s’octroyant le titre de champion de France.

« Nos statistiques sont exceptionnelles, mais certains préfèrent dire que notre saison est ratée. J’ai l’habitude de dire que le Paris Saint-Germain est un club jeune qui va encore grandir. Je suis là depuis sept ans déjà, et cette équipe a beaucoup progressé. (…) On ne doit pas donner d’importance à ce que les gens disent, à ce qu’ils pensent. Nous devons nous concentrer sur ce que nous, joueurs, pensons. Quand le championnat commence, il y a toujours une équipe qui part favorite, mais on ne sait pas si elle va gagner. En Italie, cela fait huit ans que la Juventus gagne, et les gens ne disent rien. En Angleterre, c’est la deuxième fois que Manchester City gagne et les gens ne disent rien non plus » s’est agacé le capitaine francilien sur l’antenne de PSG-TV. Ça, c’est dit…