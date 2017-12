PSG : Le troisième gardien file en L2 au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Troisième gardien du PSG et donc totalement inutilisé cette saison, Rémy Descamps va aller chercher du temps de jeu ailleurs. Le jeune portier va en effet être prêté au mois de janvier, et selon Le Parisien, c’est le FC Tours, dernier de Ligue 2, qui est le mieux placé pour récupérer l’ancien gardien de Youth League du club de la capitale. Sébastien Cibois, 19 ans, gardien de la CFA jusqu’à présent, sera ensuite le troisième gardien du club francilien et rejoindra le groupe professionnel pour les séances d’entrainement.