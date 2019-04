PSG : Le superficiel Neymar ne sera jamais Cristiano Ronaldo, il prend cher

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Auteur d’un but magnifique contre Rennes samedi, Neymar ne fait malheureusement pas parler de lui pour son lob inspiré sur Koubek.

Et pour cause, le Brésilien s’est rendu coupable d’une gifle sur un supporter au moment d’aller chercher sa médaille dans les tribunes. Dézingué par bon nombre d’observateurs en France, le meneur de jeu du PSG prend également cher au Brésil, où il a pourtant une cote de sympathie bien plus importante. Chroniqueur sportif très réputé en Amérique du Sud, Juca Kfouri n’y a par exemple pas été de mainmorte avec le « Ney ».

« Comme si cela ne suffisait pas qu'il tombe sans arrêt, qu'il soit impoli, antipathique et superficiel, Neymar a fait preuve de lâcheté en frappant un supporter qui le taquinait. Malgré tout son talent, Neymar ne sera jamais à la hauteur de Cristiano Ronaldo. S'il est heureux comme ça, bravo à lui » s’est agacé le journaliste dans les colonnes du quotidien Folha de Sao Paulo. A quelques semaines seulement de la Copa América au Brésil, Neymar appréciera…