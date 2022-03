PSG : Le successeur de Mbappé recruté à l’Ajax ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG sera face à un chantier colossal afin de remplacer l’international français.

Les noms d’Erling Haaland, de Paulo Dybala ou encore d’Ousmane Dembélé ont circulé ces dernières semaines au Paris Saint-Germain afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé, libre à la fin de la saison et qui est la priorité absolue du Real Madrid. A ce jour, le Qatar n’a toujours pas désespéré de convaincre Kylian Mbappé de prolonger même si la tâche sera délicate. En parallèle des discussions avec son attaquant de 23 ans pour tenter de le convaincre de rester, le PSG explore logiquement des pistes dans le cas où Mbappé viendrait à partir. Et selon le 10 Sport, un joueur de l’Ajax Amsterdam a retenu l’attention de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi : Antony, auteur de 12 buts et 10 passes décisives depuis le début de la saison.

Antony nouvelle cible du PSG au mercato ?

Transfuge de Sao Paulo à l’Ajax Amsterdam en juillet 2020 pour environ 15 millions d’euros, Antony plait énormément aux dirigeants parisiens en raison de son efficacité, relativement importante pour un ailier. Son profil de joueur très rapide et incisif, comme c’est le cas de Kylian Mbappé, n’est pas non plus pour déplaire aux dirigeants du PSG qui veulent recruter des joueurs rapides afin de compenser la lenteur des vieillissants Neymar et Lionel Messi. Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2025, Antony est néanmoins très courtisé sur le marché des transferts. Et pour cause, le média dévoile que le Bayern Munich et le FC Barcelone sont également intéressés par la pépite brésilienne de l’Ajax Amsterdam. Reste maintenant à voir si le PSG fera le forcing dans ce dossier afin de rafler la mise. Une chose est certaine, des premiers renseignements ont été pris par la direction parisienne afin de lancer les premières démarches avec les représentants du joueur, dont la valeur marchande a sans doute dépassé les 30 millions d’euros cette saison.