PSG : Le sponsor à 60ME ne regrette rien malgré le fiasco européen

Dans : PSG, Ligue 1.

Sébastien Bazin, patron du Groupe Accor, s'est récemment engagé avec le Paris Saint-Germain, dont il avait été le président, en devenant le sponsor maillot du PSG pour plusieurs saisons moyennant un contrat dont on pense qu'il atteint les 60ME par an. Forcément, après l'élimination du Paris SG en Ligue des Champions, le patron du sixième groupe hôtelier mondial pourrait avoir mal au crâne. Mais dans le Journal du Dimanche, Sébastien Bazin affirme ne pas du tout avoir des regrets concernant cette opération, refusant de se mêler des résultats sportifs d'un club qu'il connaît bien.

« Nous nous sommes engagés pour six ans, dont trois ferme sans nous soucier des résultats match après match, prévient le patron du groupe Accor, qui ne visait pas uniquement cet aspect sportif lorsqu'il s'est engagé dans ce deal avec Nasser Al-Khelaifi et tient à rappeler le poids du Paris Saint-Germain sur le plan mondial. Le PSG est devenu l’un des clubs de football les plus puissants sur les réseaux sociaux. Ce partenariat va nous donner accès à une clientèle beaucoup plus jeune et fortement présente là où nous sommes, en Europe, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. »