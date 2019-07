PSG : Le retour de Neymar, Xavi conseille au Barça de bien réfléchir

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En attendant la signature imminente d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone tente de récupérer Neymar.

La tâche s’annonce très compliquée pour le club catalan, qui devra réaliser un énorme investissement, un de plus. A tel point qu’une ou plusieurs grosses ventes seraient nécessaires. Reste à savoir si le Brésilien mérite de tels sacrifices après ses deux dernières saisons au Paris Saint-Germain, sans compter son départ forcé en 2017. Chez les supporters du Barça, beaucoup en doutent, y compris Xavi qui est pourtant fan de Neymar.

« Bien sûr que ce serait une bonne recrue. C'est sans aucun doute un joueur capable, comme Antoine Griezmann, de faire la différence. Il l’était déjà au Barça, on le connaît, on a gagné une Ligue des Champions avec lui et il a fait un passage fantastique ici, a rappelé l’ancien milieu blaugrana dans Mundo Deportivo. C'est à l'entraîneur et à la direction sportive de décider. Mais si on analyse le footballeur, c'est un joueur brillant et spectaculaire. En tant que Barcelonais, d'un côté, son retour me fait envie. Mais de l'autre, il y a beaucoup de doutes par rapport à ce qui s'est passé à Paris. » Apparemment, les décideurs du Barça ont tranché.