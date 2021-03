PSG : Le Real préfère Haaland à Mbappé, l'explication est simple

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato, le Real Madrid est intéressé par Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Les deux attaquants ont prouvé leur efficacité et ont confirmé leur immense potentiel lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En toute logique, le Real Madrid a ainsi ciblé l’attaquant du PSG et la machine à buts du Borussia Dortmund afin de renforcer son attaque, alors que les Merengue viennent d’enchaîner près de deux ans sans le moindre renfort au mercato. Sportivement, difficile de savoir si la priorité de Zinedine Zidane se nomme Mbappé ou Haaland. En revanche, il est clair qu’économiquement, il sera moins compliqué de débaucher le Norvégien du Borussia Dortmund. C’est ainsi que lors d’un live sur Twitch, le capitaine Sergio Ramos a encouragé son club à foncer sur Erling Haaland plutôt que sur Kylian Mbappé.

Ramos pense que Mbappé est trop cher

« J'aimerais faire venir les deux. A l'heure actuelle, je pense qu'il est plus facile de faire signer Haaland. Avec Mbappé, c'est plus compliqué d'un point de vue économique avec la situation actuelle. Je crois que ce serait pas mal pour le Real de se renforcer avec Haaland. Avec sa faim de buts, il apporterait beaucoup au club. Mbappé apporterait aussi, mais c'est plus difficile de le faire venir » a jugé Sergio Ramos, prêt à accueillir les stars du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain les bras ouverts au Real Madrid. Encore faudrait-il que l’Espagnol soit toujours un joueur du Real la saison prochaine, alors que les négociations traînent de manière assez improbable pour sa prolongation de contrat. Pour rappel, le capitaine du Real sera en fin de contrat au mois de juin et n’a toujours pas trouvé d’accord avec Florentino Pérez pour étendre son bail, ne serait-ce que d’une saison supplémentaire…