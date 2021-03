PSG : Mbappé et Haaland dans la même équipe, Jardim salive

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé et reste très courtisé par le Real Madrid.

A l’évidence, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo aimeraient prolonger le contrat de Kylian Mbappé avant le début du mercato estival. Mais pour l’heure, l’attaquant du PSG prend le temps de la réflexion. Il faut dire que son futur choix sera crucial pour la suite de sa carrière, dans la mesure où il a également la possibilité de rejoindre le Real Madrid. Zinedine Zidane et Florentino Pérez courtisent l’ancien Monégasque depuis plusieurs années, et espèrent rafler la mise cet été. En parallèle, les Merengue sont également attentifs à la situation d’Erling Haaland, qui explose tous les records avec le Borussia Dortmund. Interrogé par le journal AS, un certain Leonardo Jardim, qui connaît très bien Kylian Mbappé, a fait savoir que les deux attaquants étaient très complémentaires et feraient sans doute des ravages s’ils étaient réunis sous les mêmes couleurs.

« Mbappé est un grand joueur, très talentueux. J’ai vite compris qu’il allait être le meilleur du monde, qu’il allait marquer énormément de buts. Il a été capital la saison où nous avons gagné le titre de champion de France avec Monaco. Je pense que si le Real Madrid a la possibilité de le faire signer, ils ne doivent pas hésiter car c’est une garantie dans une équipe. Le Real plus fort avec Mbappé ? Bien sûr, ils seront plus forts avec Mbappé comme les équipes qui ont Ronaldo, Haaland ou Messi sont plus fortes avec eux. Un duo avec Haaland ? Ils peuvent jouer ensemble car ils sont différents. Mbappé aime bien jouer sur les côtés et avoir de la profondeur, Haaland est un joueur de pivot. Ce sont deux très bons jeunes joueurs et maintenant, il faut voir si leur avenir s’écrira en Espagne ou non » a jugé Leonardo Jardim, très fier de la progression de Kylian Mbappé, qu’il a lancé dans le grand bain de la Ligue 1 il y a cinq ans.