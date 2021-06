PSG : Le Real perd espoir avec Mbappé

Dans : PSG.

Dans son interview accordée à L’Equipe ce week-end, Nasser Al-Khelaïfi a été catégorique sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Pour le président du PSG, un départ de l’international français est inenvisageable. « On ne le vendra jamais et il ne partira jamais libre » a fait savoir Nasser Al-Khelaïfi à propos de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022. Des déclarations qui ont massivement été reprises en Espagne, où les supporters du Real Madrid rêvent de Kylian Mbappé depuis de longues années. Il y a encore quelques jours, Florentino Pérez croyait encore en ses chances de rafler la mise et de recruter l’attaquant de l’Equipe de France. Les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi ont cependant jeté un froid, au point de résigner la direction du Real Madrid, selon les informations obtenues par le journal AS.

Le média affirme que le Real Madrid ne se fait plus guère d’illusion et estime qu’il sera très difficile de faire signer Kylian Mbappé cet été. Le feuilleton va néanmoins se poursuivre dans la mesure où Le Parisien indiquait dans ses colonnes en ce début de semaine que l’attaquant du PSG ne prendra pas de décision définitive avant la fin de l’Euro. Autant dire qu’en l’espace de quatre semaines, dans le cas rêvé où l’Equipe de France irait au bout de la compétition, les rumeurs ont le temps de se multiplier, notamment en Espagne où il ne faut parfois pas grand-chose pour raviver la flamme. Mais il apparaît de plus en plus difficile de voir Kylian Mbappé signer au Real Madrid. D’autant que le PSG fait le maximum pour combler sa star avec un mercato plus ambitieux que jamais. Le club de la capitale est sur le point d’enregistrer les renforts de Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma, en attendant peut-être le très attendu Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan.