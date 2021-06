Mbappé, son incroyable chute financière !

Dans : PSG.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022, est en suspens, sa valeur marchande a totalement dégringolé.

Restera, partira ? C’est la grande question que se posent les amateurs de football concernant Kylian Mbappé. L’international français discute avec le PSG depuis plusieurs mois, mais n’a toujours pas accepté d’offre de prolongation. Le Real Madrid, qui tente de le faire venir depuis plusieurs saisons, même lorsqu’il était à Monaco, est à l’affût. Dans une interview accordée à L’Equipe ce lundi, Nasser Al-Khelaili a pourtant été très clair : « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. » Mais malgré ce que tente de faire croire le président du PSG, c'est pourtant bel et bien le clan Mbappé qui a toutes les cartes en mains dans ce dossier. Il est libre dans un an. Et forcément, sa valeur marchande est en chute libre. Selon l’Observatoire du Football, le CIES, le buteur du PSG ne vaut aujourd’hui « plus que » 118,3 ME !

Une valeur divisée par deux en un an

Le CIES publie tous les six mois le classement des joueurs aux plus fortes valeurs. Il y a un an, Kylian Mbappé valait…259,2 ME. Son estimation a donc été divisée tout simplement par deux en un an. Un an de tractations sur une éventuelle prolongation. En janvier dernier, le prix de l’attaquant de l’Équipe de France s’élevait encore à 149 ME. Kylian Mbappé n’est plus que 12e de ce classement. Phil Foden est le joueur le plus cher du monde (190 ME). Les deux joueurs de Manchester United, Mason Greenwood et Marcus Rashford complètent le podium avec des valeurs respectives de 178 et 159,1 ME. Erling Haaland, Bruno Fernandes, Frenkie De Jong, Pedri, Alphonso Davies, Joao Felix et Mason Mount sont aussi dans le top 10. Le temps ne joue pas en faveur du PSG dans ce dossier très chaud de l'été...