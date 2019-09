PSG : Le Real oublié, Paris a un compte à régler avec l'OL

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Impressionnant face au Real Madrid (3-0) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas le temps de savourer cette victoire de prestige.

Les Parisiens doivent rapidement se concentrer sur le championnat où leur marge est encore mince au classement. D’autant que le prochain rendez-vous s’annonce compliqué. En effet, l’équipe de Thomas Tuchel est attendue dimanche soir au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, où le club de la capitale a perdu sur le même score (2-1) lors des deux dernières saisons. La statistique n’a pas échappé au latéral gauche Juan Bernat, qui ne prend pas cette rencontre à la légère.

« Ce sera difficile, Lyon est une grande équipe. Ils font toujours des grands matchs contre nous et nous serons à l’extérieur, a prévenu l’Espagnol interrogé par PSG TV. Nous avons fait le plein de confiance avec la victoire face à Madrid. Mais il faut laisser cela derrière nous et vivre l’instant présent. Il faut penser à ce match contre Lyon, qui sera difficile et se concentrer pour ramener les trois points. » Un succès permettrait déjà à Paris de reléguer l'OL à sept points.