PSG : Le Real Madrid connaît la situation de Neymar et se frotte les mains

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Sorti du silence pendant ses vacances, Neymar a assuré qu’il resterait au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Ainsi, l’attaquant parisien a calmé les rumeurs et refroidi les ardeurs du Real Madrid. Du moins pour le moment… Car en coulisse, le club madrilène, qui a officiellement démenti toute approche pour le Brésilien, envisagerait toujours son arrivée en 2019. En ce qui concerne le mercato actuel, le président Florentino Pérez préfère laisser ses concurrents se renforcer. Le dirigeant explique qu’il refuse de participer à la folie du marché. Mais si l’on en croit El Pais, une autre raison se cache derrière cette décision.

En effet, Pérez, qui avait l’intention de débourser plus de 350 M€ cet été, a finalement choisi de garder cette énorme enveloppe afin de mettre le paquet sur Neymar dans les mois à venir ! Et pour cause, le Real voudrait profiter de clauses conclues entre le PSG et l’ancien Blaugrana qui permettraient à ce dernier de partir plus facilement à partir du mois de septembre. Même si Neymar ne fait pas l’unanimité à la Maison Blanche, les bruits de couloir risquent de réapparaître rapidement...