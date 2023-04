PSG : Mbappé charme une star d'Hollywood

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé est devenu l'un des joueurs les plus populaires du moment. À tel point que l'attaquant français fait désormais rêver des stars d'Hollywood.

Si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les deux plus grandes stars du football, d'autres joueurs arrivent également à avoir une notoriété assez importante pour s'exposer à l'étranger. C'est notamment le cas de David Beckham ou de Neymar. Concernant la nouvelle génération, Erling Haaland et Kylian Mbappé semblent être voués à prendre la dynastie de CR7 et de la Pulga. Si le Norvégien se rapproche du ballon d'or avec Manchester City grâce à la Ligue des Champions, Kylian Mbappé devance nettement le cyborg au niveau de la popularité. En témoigne son nombre d'abonnés sur Instagram qui a récemment dépassé les 100 millions de fans. À l'occasion de l'interview En Aparté pour Canal +, l'acteur Jeff Goldblum a avoué être un véritable fan de l'attaquant du PSG.

Kylian Mbappé fait désormais rêver Hollywood

« Mes enfants l’adorent ! Ma femme Emilie leur a récemment lu un livre sur Mbappé et ils l’adorent. Ce sont des sportifs et leur mère aussi, vu qu’elle a fait les Jeux olympiques. Ce sont de bons joueurs de foot et ils aiment Messi et Mbappé en particulier. L’un d’eux fête bientôt son anniversaire et on va essayer de lui acheter un maillot de Kylian Mbappé. Ça le rendra très heureux » a déclaré le célèbre acteur, connu pour son rôle dans Jurassic Park durant les années 90. Une nouvelle preuve de la popularité de Kylian Mbappé à l'étranger. Le Français a notamment fait beaucoup parler de lui grâce à ses performances lors de la Coupe du monde 2022. Et lors de la finale où il a inscrit un triplé qui a fait le tour de la planète. La star du PSG influence le monde.