PSG : Le Real dévoile sa tactique infaillible pour recruter Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain aura pour la troisième année consécutives Neymar et Mbappé dans son effectif.

Pour le Brésilien, cela fut chaud tant son désir de rejoindre le FC Barcelone a failli déboucher sur son transfert, au point que le PSG se prive de lui pendant le mois d’août en attendant la bonne offre, qui n’est jamais venue. Pour le Français, en dehors d’une petite alerte au mois de mai quand il a demandé plus de responsabilités, à Paris ou ailleurs, son avenir n’a jamais été remis en cause. Cela pourrait être le cas l’été prochain, quand le Real Madrid viendra aux renseignements pour un joueur qu’il veut recruter depuis longtemps. Mais la stratégie de la Maison Blanche serait en fait beaucoup plus sournoise, patiente et… réaliste.

Selon l’émission El Chiringuito, Florentino Pérez a confié aux membres du Real Madrid qu’il a réunis cette semaine pour préparer la réunion des actionnaires, que le recrutement de Mbappé se ferait en 2021. D’ici là, le champion du monde n’aura pas prolongé son contrat, et n’aura plus qu’un an à faire valoir au PSG. Le club francilien sera donc obligé d’écouter les offres, surtout que, malgré son amour pour Paris, Kylian Mbappé est sensible à l’intérêt du géant madrilène, et le voir faire toute sa carrière au PSG semble pour l’heure difficilement envisageable. Une tactique prudente donc de la part du Real Madrid, qui estime ne pas avoir grand chose à craindre de la concurrence lors de l’été 2020, où il ne devrait pas trop insister face à un Nasser Al-Khelaïfi pas vendeur.