PSG : Le Real déclare la guerre à Paris avec Pogba

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Même si le mercato estival a fermé ses portes mardi dernier, la bataille entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid va vite reprendre ses droits à l’approche de l’année 2022.

Ces derniers mois, Paris et Madrid ont souvent été liés sur le marché des transferts, et notamment sur le dossier Kylian Mbappé. Il faut dire que le Real a fait le forcing jusque dans les dernières heures du mercato d’été, avec une offre de 200 millions d’euros, pour tenter de recruter le champion du monde. Mais malgré le fait que l'international français voulait rejoindre Madrid dès cette saison, la direction du PSG a mis son veto sur ce deal. Sauf que ce transfert pourrait toutefois voir le jour dans les mois qui arrivent.

Sachant que Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat à Paris et que Madrid aura toujours une place pour son futur galactique, le départ de Mbappé au Real aura sûrement lieu en 2022. Mais il n’y a pas que dans ce dossier que Florentino Perez a prévu d'enquiquiner Nasser Al-Khelaifi. Puisqu’après avoir recruté Eduardo Camavinga, l’une des anciennes cibles prioritaires du PSG, le président du Real envisage effectivement de revenir à la charge pour… Paul Pogba.

Pogba, la vengeance de Florentino Perez

Lui aussi en fin de contrat à l’issue de cet exercice 2021-2022, le milieu de terrain aura l’embarras du choix quand il voudra quitter Manchester United. Durant l’été, l'international tricolore penchait clairement pour le PSG, qui a finalement mis le paquet sur Lionel Messi. Mais en sera-t-il de même dans un an ? Pas si sûr… Puisque le Real, qui a longtemps courtisé Pogba sous les ordres de Zinédine Zidane, pourrait revenir dans le game. Et si jamais Mbappé venait à signer au Real, Madrid aurait un argument de poids pour convaincre Pogba de rejoindre le Santiago Bernabeu.

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG et le Real vont se livrer une « bataille constante au cours des prochains mois ». D’autant plus que Florentino Pérez ne digère toujours pas l’attitude autoritaire d’Al-Khelaifi et de Leonardo lors des négociations pour Mbappé. Histoire de prendre une revanche, le boss des Merengue envisage donc de mettre des bâtons dans les roues de Paris en plaçant Pogba dans ses priorités. Tout cela pour renforcer son club, tout en empêchant un rival direct pour la Ligue des Champions d’en faire autant. Quoi qu’il en soit, le premier rendez-vous important dans ce duel à distance aura lieu en janvier prochain, quand Mbappé et Pogba seront libres de s’engager dans n’importe quel club. C’est à ce moment-là que l’on verra si Madrid a vraiment envie d’enfoncer Paris.