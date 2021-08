PSG : Paris en folie, Pogba toujours ciblé !

Dans : PSG.

La signature de Lionel Messi ne marque pas la fin du mercato du PSG, qui espère encore finaliser un gros coup d’ici le 31 août. Le nom de Paul Pogba est notamment dans la tête des dirigeants de Paris...

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a réalisé l’impensable avec la signature de Lionel Messi pour trois ans. Cet énorme coup marque-t-il la fin du mercato francilien ? A priori, non. Même si le PSG doit dégraisser pour alléger son énormissime masse salariale, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi espèrent encore réaliser un gros coup, notamment au milieu de terrain. Ces derniers jours, il a notamment été question d’Eduardo Camavinga, en fin de contrat avec le Stade Rennais dans un an. Mais selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, c’est Paul Pogba qui est toujours la cible principale du PSG dans ce secteur de jeu.

« Le #PSG n’a pas délaissé la piste Paul #Pogba, un dossier non lié à la venue de Messi » a publié l’insider, pour qui le Paris Saint-Germain n’a pas encore dit son dernier mot dans le dossier Paul Pogba, même s'il demeure complexe. En fin de contrat avec Manchester United en juin 2022, le champion du monde tricolore n’a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir. Les signatures de Raphaël Varane et de Jadon Sancho à Manchester United témoignent de l’ambition des Red Devils, ce qui fait douter Pogba. Le milieu de terrain formé au Havre ne sait pas sur quel pied danser car parallèlement, il est séduit par le projet du PSG, où le salaire proposé est très confortable et où l’effectif est d’une compétitivité incroyable avec les renforts de Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos et Messi. Reste que de son côté, Manchester United n’a aucunement l’intention de vendre Pogba et semble prêt à prendre le risque de le conserver dans son effectif à l’issue du mercato dans l’espoir de le prolonger en cours de saison…