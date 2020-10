PSG : Le Real aime Mbappé... et adore Neymar

Dans : PSG.

Inactif durant le mercato estival, le Real Madrid a l’intention de frapper fort l’été prochain en recrutant notamment Kylian Mbappé en provenance du PSG.

Certes, il sera très difficile de convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher sa star. Mais la situation contractuelle de Kylian Mbappé pourrait jouer en faveur du Real Madrid, dans le cas où le natif de Paris ne signe pas de prolongation d’ici au prochain mercato estival. Quoi qu’il en soit, il est clair et net que le Real Madrid désire plus que tout s’offrir le champion du monde 2018, lequel figure dans le viseur de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez depuis de longues années. Du côté des joueurs du Real Madrid, on ne serait évidemment pas opposé à la venue d’un tel joueur dans la capitale espagnole…

Interrogé à ce sujet par AS, Casemiro s’est montré favorable à la venue de Kylian Mbappé. Mais l’international brésilien ne serait pas non plus opposé à la signature de joueurs tels que Philippe Coutinho… ou Neymar ! « C'est un grand joueur et dans ce club on parle de beaucoup de noms. Mbappé n'est pas notre joueur et je parlerai de lui quand il le sera, s'il l'est un jour. Je l'aime bien, mais aussi Neymar, Coutinho… Ce sont des footballeurs d'une extrême qualité et tout le monde aime ça » a commenté le taulier du Real Madrid, bien conscient que l’équipe dirigée par Zinedine Zidane aura besoin de renfort en attaque dans un an. Car pour l’heure, Luka Jovic est loin d’avoir le niveau attendu au moment de sa signature tandis qu’Eden Hazard, en méforme constante depuis un an, est plombé par les blessures. Autrement dit, Karim Benzema aurait bien besoin d’un compère fiable et bourré de talent en attaque…