PSG : Mbappé déjà dans la liste pour les JO !

L'équipe de France olympique veut Kylian Mbappé, et un premier message en ce sens a été donné par le sélectionneur Sylvain Ripoll. Le PSG va en entendre parler.

Le jour même où la presse brésilienne a annoncé que le président de la fédération brésilienne avait fait part au PSG de son désir d’aligner Neymar aux Jeux Olympiques de Tokyo, la situation de Kylian Mbappé dans ce dossier similaire a évolué. L’attaquant du Paris SG a en effet été retenu dans une pré-liste établie par Sylvain Ripoll, annonce Le Parisien ce vendredi soir. Le sélectionneur des Espoirs prépare déjà la grande compétition qui aura lieu au 24 juillet au 9 août prochain, et son choix sera crucial puisqu’il n’a le droit de convoquer que 19 joueurs, dont trois gardiens. En tout cas, Kylian Mbappé figure dans cette première liste, ce qui permet ainsi de donner le feu vert à Noël Le Graët pour évoquer cette demande auprès des clubs, et donc du PSG.

Des discussions qui promettent d’être tendues, le président de la FFF ayant bien fait comprendre que le Paris SG n’avait pas vraiment le choix, et qu’il serait difficile, pour son image comme pour sa relation avec le joueur, de l’empêcher de disputer les JO. De son côté, Mbappé n’a pas caché son envie de jouer cette épreuve prestigieuse, à l’image de son compère Neymar avec le Brésil. Leonardo attend donc les sollicitations de la FFF, qui a officiellement jusqu’au 6 juillet pour donner sa liste définitive, même si un accord devra forcément être trouvé avant, et plus probablement à l’issue de cette saison 2019-2020.