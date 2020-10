PSG : Mbappé pour 200ME, aucun club ne pourra payer

Dans : PSG.

A l'entame de ses deux dernières années de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait durer le suspense sur son avenir. Cependant, le marché des transferts a évolué et le prix de la star sera impacté.

C’est une évidence, et le dernier mercato estival l’a prouvé, il y avait un marché des transferts avant avant le Covid et il y aura un marché des transferts après, avec évidemment des investissements revus à la baisse, et de manière drastique pour certains clubs. Privées de recettes dans les stades et du marketing, les plus grands équipes doivent faire des économies conséquentes. Même un club aussi puissant que le Real Madrid doit se serrer le ceinture et si Zinedine Zidane n’a pas renforcé son équipe lors de ce mercato, c’est aussi parce que les Merengue n’ont pas voulu prendre des risques financiers. Et ce lundi, évoquant le dossier de la possible signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, le site espagnol El Desmarque avoue que Florentino Perez ne fera pas folies pour l’attaquant français du PSG, même s’il est fan absolu de Mbappé.

Car le Real Madrid aurait perdu 100ME cette saison en raison de l’épidémie de coronavirus, et doit en plus prévoir les dépenses liées à la rénovation du stade Santiago Bernabeu. « Le Real Madrid pourrait opter pour Mbappé si son prix avoisine les 100ME, mais il lui sera difficile de faire cette opération si ce chiffre est doublé et atteint les 200ME. En ce sens, dans le dossier Kylian Mbappé, la concurrence vient de la Premier League et des décisions que le joueur lui-même va prendre », prévient Juan Ignacio Lechuga, journaliste pour le média sportif. Autrement dit, le Paris Saint-Germain ne pourra pas exiger un prix démentiel pour Kylian Mbappé, recruté pour 188ME à Monaco en 2017.