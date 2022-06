PSG : Le Qatar prêt à vendre pour aller en Premier League ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Principal acteur du football européen depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain en 2011, le Qatar ne semble pas vouloir cesser ses investissements en Ligue 1. Mais la danger rôde.

Il y a un peu plus de onze ans, Qatar Sport Investments rachetait le PSG pour améliorer son image à travers le monde grâce à un club de foot mondialement reconnu. S’ils ont réussi de grandes choses, en recrutant par exemple des stars comme Messi, Neymar ou Mbappé, mais aussi en remportant de nombreux titres nationaux, les hommes de Nasser Al-Khelaifi n’ont toujours pas touché le graal, à savoir la victoire en Ligue des Champions. Malgré des effectifs de folie, le PSG n’a pas encore réussi à finir sur le toit de l’Europe, avec une seule finale au compteur en dix ans. Mais alors est-ce que Doha va continuer de forcer jusqu’à atteindre son objectif ultime au Paris ? Pierre Maes a quand même des doutes. « S'ils ne voient plus d'avenir au PSG, les Qataris partiront de Paris. Ça c'est sûr. C'est le danger. Si les Qataris devaient investir à nouveau, bien sûr qu’ils investiraient dans la Premier League. C'est incroyable de les voir lutter avec le PSG depuis 2011. Ce n'est pas un succès », a lancé le journaliste français sur Sportsmail.

Selon lui, le Qatar n’hésitera pas à passer à autre chose après la Coupe du Monde 2022, qui se jouera sur le sol du pays du Moyen-Orient. Si cela venait à être le cas, la Ligue 1 serait l’une des principales responsables de la fuite du Qatar, selon les dires de Maes. « Il n'y a pas assez de concurrence pour le PSG en Ligue 1. La ligue est à un niveau bas et la valeur est en baisse. La L1 va finir dans la troisième division du football européen. Il ne sera pas possible pour d'autres clubs, autres que le PSG, d'acheter de bons joueurs. Les clubs français seront très faibles dans les compétitions européennes. Le danger pour les équipes françaises maintenant est que leur position sur le marché des transferts soit affaiblie. Elles pourraient être obligées de vendre plus de joueurs pour moins cher. De plus, une multitude de clubs seraient à vendre », a lancé le spécialiste, qui sait qu’un départ du Qatar du PSG plongerait le championnat de France dans une crise sans précédent.

Cependant, dans son interview accordée mardi dernier au Parisien, Nasser Al-Khelaifi a repoussé cette hypothèse, tout comme le Paris Saint-Germain l'avait fait en avril dernier lorsque la presse espagnole avait lancé cette rumeur en plein milieu de la bataille pour Kylian Mbappé. Les supporters du PSG peuvent donc dormir tranquillement, même si avec le Qatar on peut toujours avoir des surprises. La construction du pharaonique centre d'entraînement étant toutefois un signe plutôt rassurant.