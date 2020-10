PSG : Le Qatar prêt à entrer en guerre pour garder Mbappé

Dans : PSG.

Pour le moment concentré sur les derniers jours du marché des transferts, le PSG n’oublie pas un énorme dossier prioritaire pour la saison à venir : la prolongation de contrat de Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi a été mandaté par les propriétaires du club pour conserver le champion du monde français, qui sera à un an de la fin de son contrat en juin 2021. Si la situation devait rester à l’identique, le garder serait quasiment impossible. C’est pourquoi le président du PSG a déjà tâté le terrain pour lui faire signer un nouveau contrat, ce qui repousserait automatiquement les assauts de Liverpool et surtout du Real Madrid, qui se voit déjà accueillir Mbappé dans un an. Pour le moment, le forcing n’est pas encore intense de la part de Nasser Al-Khelaïfi, mais cela va venir pendant l’automne, assure Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts en Europe, et persuadé que le PSG va prochainement lâcher une offre folle pour garder Mbappé.

« Le président du PSG est prêt à se battre pour garder Mbappé. Il fera une nouvelle proposition pour prolonger son contrat, cela pourrait être une guerre pour recruter Mbappé l’été prochain. Cela dépendra du joueur. Pour le moment il se concentre sur le PSG, sur le fait de gagner avec Paris, pas sur un départ l’été prochain. Je pense qu’il faut attendre quelques semaines pour comprendre ce qui se passera à propos de ce contrat. Mais le PSG va essayer de le garder, c’est clair », a lancé le journaliste sportif au micro du site Oddschecker. Attention toutefois à l’impasse, Mbappé ayant déjà une réponse toute prévue et immuable, à savoir qu’il se consacre à sa saison sportive, et fera le point sur son avenir en fin de saison. De quoi mettre le PSG et QSI dans une situation très délicate.