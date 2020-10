PSG : Mbappé en plan B, la stratégie de Liverpool dévoilée

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les rumeurs lors du prochain mercato estival.

Il faut dire que l’attaquant du PSG ne fait rien pour éviter cette vague de rumeurs en tardant de la sorte afin de prolonger son contrat. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont fait de la prolongation de Kylian Mbappé leur priorité absolue mais de son côté, le champion du monde temporise. Il faut dire que l’été prochain, l’ancien attaquant de l’AS Monaco aura un choix de luxe à effectuer puisque, comme indiqué par le journal L’Equipe il y a une dizaine de jours, le Real Madrid et Liverpool sont à l’affût, prêts à bondir afin de récupérer Kylian Mbappé à prix réduit lors du prochain mercato.

Plus que jamais, le Real Madrid est toutefois le grand favori à la signature de Kylian Mbappé. Et pour cause, l’Express croit savoir que Liverpool surveille le dossier, sans pour autant avoir entrepris la moindre démarche officielle récente afin de rafler la mise. Le média britannique rappelle une nouvelle fois que Jürgen Klopp n’a pas l’intention de recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain, si jamais ses deux stars, Sadio Mané et Mohamed Salah, venaient à rester. Et comme pour l’heure, il est trop tôt pour savoir si le Sénégalais et l’Egyptien feront leurs valises, Liverpool se veut très prudent. Les Reds refusent de prendre tout engagement qui les obligeraient à recruter Kylian Mbappé, la stratégie du coach allemand de Liverpool n’étant surtout pas d’empiler les stars en attaque. La voie semble donc totalement libre pour le Real Madrid, qui a de son côté fait le choix d’effectuer un mercato blanc cet été afin de faire sauter la banque en 2021 pour recruter Kylian Mbappé, mais également possiblement Eduardo Camavinga.