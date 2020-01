PSG : Le Qatar n'a rien à craindre pour Neymar, la raison tombe

Dans : PSG.

L’avenir de Neymar est toujours au centre des discussions, mais cette fois-ci, c’est une possible prolongation au PSG qui est évoquée.



Ce serait tout de même un sacré coup de tonnerre pour un joueur qui voulait tout plaquer il y a quelques mois de cela, et suppliait presque le FC Barcelone et ses stars de faire une offre pour le ramener dans son ancien club. Cela ne s’est pas fait alors que le PSG avait officiellement fait savoir qu’il était ouvert à la vente en cas de bonne offre. Et le fait qu’un géant comme le Barça, récemment élu club mondial générant le plus de revenus, n’ait pas pu se payer Neymar, veut dire beaucoup aux yeux de Bertrand Latour. Pour le consultant de La Chaine L’Equipe, le mariage entre Neymar et le PSG est un mariage de raison, car le numéro 10 parisien ne trouvera pas mieux ailleurs.



« Neymar il croit beaucoup en lui, et beaucoup en l’argent aussi. Je le critique mais je suis très tranquille, pour moi c’est de loin le meilleur joueur du Paris Saint-Germain et même le deuxième meilleur joueur au monde derrière Lionel Messi. En revanche, je ne crois pas que Neymar aime beaucoup plus le PSG qu’il y a trois mois. Il y a juste un principe de réalité : Neymar est né en 1992, ce n’est plus un très jeune joueur. Combien de clubs sont capables de se l’acheter ? Assez peu, on s’en est rendu compte l’été dernier quand il voulait partir. Donc il se dit que le PSG, tout compte fait, c’est peut-être le meilleur endroit pour gagner énormément d’argent et d’avoir tout de même des objectifs assez élevés. Mais sinon, où peut-il rebondir ? On me dit tout le temps Barcelone mais ils n’ont pas mis l’argent sur lui cet été », a souligné Bertrand Latour, pour qui Neymar n’acceptera jamais de baisser son salaire, ce qui fait finalement les affaires du PSG.