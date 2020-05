PSG : Le Qatar n'a pas besoin d'argent, Mbappé et le Real sont fixés

Dans : PSG.

Sur le marché des transferts, on ne s'attaque plus comme ça au PSG, notamment en raison de la solidité financière de son propriétaire. Kylian Mbappé est prévenu.

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid semble inévitable. Il aura très certainement lieu un jour, mais pas tout de suite. Car après les épisodes Verratti, Neymar ou même Mbappé en 2017, le PSG inspire le respect sur le marché des transferts. C’est ce que démontre Fabio Cannavaro, Ballon d’Or 2006 et ex-défenseur du Real Madrid, qui sait que les arguments financiers que peut parfois déployer la Maison Blanche n’auront pas de prise sur le PSG. Néanmoins, le club espagnol ne doit rien lâcher pour avoir un joueur de la trempe du champion du monde français.

« Le Real a besoin de joueurs comme Mbappé, des jeunes qui peuvent marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo. Il est normal que Madrid veuille le recruter, mais il faut aussi tenir compte du fait que les propriétaires du PSG n’ont pas besoin d’argent; ils sont ambitieux et ils veulent gagner la Ligue des champions. Je pense qu’il sera difficile pour Madrid de l’obtenir. Le président du PSG est une personne qui veut gagner, je les connais bien et ils se battront bec et ongles pour garder Mbappé », a confié à AS un Fabio Cannavaro qui mise tout de même sur la volonté de Mbappé de lâcher le PSG pour le Real afin de forcer la décision. Pour le moment, ce n’est en tout cas pas la tendance, même si la question risque de rapidement devoir se poser si jamais l’ancien monégasque ne prolonge pas rapidement son contrat avec le Paris Saint-Germain. En attendant, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui est en position de force, et son homologue madrilène Florentino Pérez le sait très bien.