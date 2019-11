PSG : Pogba offert sur un plateau, Raiola a raté son coup

Dans : PSG.

Déterminé à quitter Manchester United cet été, Paul Pogba rêvait d’un transfert au Real Madrid. Sans pour autant écarter une arrivée au Paris Saint-Germain.

En annonçant rapidement ses envies d’ailleurs, Paul Pogba pensait mettre la pression sur Manchester United afin d’obtenir un bon de sortie au mercato estival. Le milieu de terrain, ravi de l’intérêt de Zinédine Zidane, rêvait de rejoindre l’entraîneur du Real Madrid. Encore fallait-il que ses dirigeants lui ouvrent la porte, eux qui avaient volontairement fixé un prix dissuasif pour éloigner les Merengue. Mais le clan du joueur ne s’est pas résigné, en tout cas pas tout de suite. Car selon les informations d’Alfredo Pedullà, le journaliste de Sport Italia, l’agent Mino Raiola, qui représente notamment Alphonse Areola et Marco Verratti, a tenté de placer le Français au Paris Saint-Germain !

Mais force est de constater que son initiative auprès du directeur sportif Leonardo n’a pas abouti. On peut penser que Manchester United n’a pas non plus facilité la tâche des Parisiens. Mais surtout, le club de la capitale n’avait pas forcément besoin d’un milieu relayeur, et encore moins au prix de Pogba. Après les signatures d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye, le champion de France s’est sûrement senti suffisamment armé dans l’entrejeu, ce que confirme son excellent début de saison. De son côté, l’international tricolore s’est apparemment entendu avec Manchester United pour continuer une saison supplémentaire avant d’être autorisé à partir.