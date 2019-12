PSG : Le Qatar lance l’opération Neymar au mercato !

Dans : PSG.

L’été dernier, Neymar a agité le mercato du Paris Saint-Germain. Et pour cause, la star brésilienne a fait l’objet d’un intense forcing du FC Barcelone durant tout l’été.

Le feuilleton de l’été est déjà oublié pour le n°10 du PSG, lequel a clamé son intérêt pour le projet parisien dans les colonnes de France Football cette semaine. « Pourquoi vouloir partir d'ici ? (Il se marre.) J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles » a notamment indiqué le Brésilien, lequel entretient désormais de très bonnes relations avec son directeur sportif Leonardo.

L’évolution de la situation pousse carrément le Paris Saint-Germain à envisager une prolongation de contrat de Neymar, selon les informations obtenues par Foot Mercato. En effet, le média indique que des discussions ont été amorcées par les propriétaires du club de la capitale pour connaître la position de Neymar à ce sujet. Et le plus surprenant, c’est que l’ancienne star du FC Barcelone n’est pas fermée à une prolongation. Pour l’heure, il se donne le temps de la réflexion. Encore indécis, il souhaite examiner les différentes options qui s’offriront à lui. Autrement dit, tout est possible pour le PSG avec Neymar, dont le contrat actuel expire dans deux ans et demi, et qui pourrait bien rempiler à la surprise générale. C'est en tout cas la volonté de Paris désormais, ce qui n'était pas une évidence il y a encore de cela quelques semaines.