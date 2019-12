PSG : Neymar ne voit aucune raison de quitter Paris !

Dans : PSG.

Enfin proche d’être de retour à son meilleur niveau, Neymar voit l’horizon s’éclaircir par la même occasion.

Son pénalty donné à Edinson Cavani a aidé à apaiser les tensions, ses efforts défensifs sur le terrain sont remarqués et appréciés, et bien sûr il continue de martyriser les défenses pour aider son équipe à enchainer les victoires. Beaucoup de points positifs donc sur ces dernières semaines, et cela a visiblement libéré Neymar, puisqu’il a accepté de se confier longuement à France Football, dont le numéro paraitra ce mardi. Mais quelques bonnes feuilles ont déjà filtré, et notamment en premier lieu sur sa saison avec le PSG, et son avenir avec le club de la capitale également.

« Pourquoi vouloir partir d'ici ? (Il se marre.) J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la Ligue des champions. Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c'est de toujours gagner le prochain match. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C'est comme ça que je le vois », assure un Neymar qui fait bien comprendre que son unique but est de rester concentré sur la saison. Et cette fois-ci, il compte bien apporter sa pierre à l’édifice en raison de ses qualités sportives, lui qui ne se décrit pas forcément comme un leader du vestiaire.



« Mais c'est quoi l'exemplarité ? Vous pensez que la perfection existe ? Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Chacun a ses petits travers. Un leader, c'est quelqu'un qui doit aider l'équipe à gagner, à l'emmener vers la victoire. Ça peut être le capitaine, ou celui qui marque les buts. Chacun a sa façon d'être un leader, et possède ses propres vertus », a souligné le Brésilien, dont le talent lui suffit pour être un homme écouté dans le vestiaire, lui qui assure « être heureux » à Paris, tout simplement parce qu’il peut jouer au football. Aussi simple que cela.