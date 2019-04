PSG : Neymar vendu 222 ME, le Barça en rigole encore

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En juillet 2017, le FC Barcelone était contraint de céder Neymar au PSG, le club de la capitale ayant payé la clause libératoire du Brésilien.

Avec les 222 ME récupérés dans la transaction, le champion d'Espagne a misé sur Ousmane Dembélé, puis sur Philippe Coutinho. Deux joueurs n’ayant pas véritablement fait oublier le n°10 du Paris Saint-Germain. Mais du côté de Josep Maria Bartomeu, on affirme que l’international tricolore est d’ores et déjà plus fort que Neymar, et que la vente de l’international brésilien de 27 ans a finalement été bénéfique au Barça. Osée, comme déclaration…

« Comme je l'ai déjà expliqué, nous avons un projet avec Dembélé et Coutinho, que nous avons achetés avec l'argent du transfert de Neymar. Maintenant, le niveau de Dembélé est plus élevé que celui de Neymar. Il est bien meilleur que Neymar, il s'est déjà adapté » a insisté au micro de la TVE le président du FC Barcelone, persuadé que c’est finalement le club catalan qui a fait la bonne affaire en vendant Neymar, et non le Paris Saint-Germain. On a évidemment le droit de ne pas être d’accord avec le boss du Barça, qui peinera notamment à convaincre ses supporters…