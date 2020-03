PSG : Le Qatar fait une offre sidérante pour Koulibaly !

Dans : PSG.

Le PSG est passé à l’action en ce qui concerne le recrutement de Kalidou Koulibaly, avec une proposition de contrat très concrète.

Si Thiago Silva avait espoir de pouvoir rester au PSG encore une ou deux saisons, il a compris ces derniers temps que son club n’avait pas la même vision des choses. Le défenseur brésilien se voit indiquer la sortie avec la fin de son contrat, et son départ ne fait désormais plus aucun doute. Le PSG mise beaucoup sur des joueurs comme Marquinhos ou Abdou Diallo pour la suite, mais un nouveau patron devrait logiquement arriver. Leonardo courtise Kalidou Koulibaly depuis de longs mois, et si le roc sénégalais a acheté un appartement sur Paris il y a quelques semaines, ce n’est peut-être pas pour rien. En effet, le journaliste italien Nicolo Schira, expert sur le marché des transferts, dévoile qu’au début du mois de mars, Leonardo a rencontré les représentants du Napolitain pour lui faire une offre de contrat en vue de la saison prochaine.

Celle-ci porte sur un contrat de cinq ans, avec un salaire de 10 ME sans compter les bonus. De quoi faire de Koulibaly le sixième plus gros salaire de l’effectif, derrière Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria et Marquinhos, sachant donc que Cavani et Thiago Silva ne seront plus là. Une proposition qui a de quoi faire réfléchir Koulibaly, son agent Fadil Ramadani lui ayant transmis l’offre du PSG. Un premier pas effectué par le club de la capitale, même si le plus dur sera certainement de convaincre Naples de baisser ses prétentions, le club de Campanie demandant régulièrement 100 ME pour laisser filer le Lion de la Teranga.