PSG : Le Qatar fait exploser le mercato, Mbappé le prouve

Auteur d’une saison phénoménale au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va forcément faire parler de lui pendant le mercato.

Notamment car le natif de Bondy apparaît comme la priorité d’un certain Zinedine Zidane au Real Madrid. Reste que l’international tricolore sera difficile à déloger du PSG en raison de sa valeur marchande énorme. Et dans une interview accordée au DPA, le président du Bayern Munich Uli Hoeness a déjà expliqué que le champion d’Allemagne ne serait jamais en mesure de se positionner sur un tel joueur. Et le dirigeant bavarois en profite pour glisser un petit tacle au Qatar…

L'exemple Mbappé pour illustrer l'inflation des prix

« J’achèterais tout de suite Mbappé. Le joueur est génial, mais nous n’avons pas l’argent nécessaire. L’inflation des prix des transferts à quelque chose à voir avec le fait que des investisseurs étrangers, des oligarques, des hedge funds américains et même des États entiers comme Abou Dhabi et le Qatar sont entrés dans le commerce du football » a regretté le président du Bayern Munich, lequel avait longtemps promis de ne jamais céder à l’inflation des prix. Mais qui a craqué en lâchant 80 ME à l’Atlético Madrid pour le recrutement de Lucas Hernandez à l’issue de la saison…