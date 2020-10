PSG : Le Qatar et le Real prêts à se fâcher pour Mbappé ?

Dans : PSG.

Sans surprise, Kylian Mbappé fait régulièrement la Une des médias espagnols, à huit mois du prochain mercato estival.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, l’international tricolore sera l’attraction n°1 de l’été prochain, s’il ne prolonge pas son bail avec le champion de France en titre d’ici là. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les plus grosses cylindrées européennes souhaitent s’attirer les services de l’ancien buteur de l’AS Monaco. Ce vendredi, Kylian Mbappé fait la Une du journal AS, qui indique que Florentino Pérez a personnellement pris ce dossier en main afin de le boucler au plus vite et dans la plus grande diplomatie. Comme à son habitude, le patron du Real Madrid souhaite éviter le moindre clash avec les dirigeants qataris du Paris SG. Son intention est clairement de dialoguer dans le calme et la sérénité afin de trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties avec Nasser Al-Khelaïfi.

Le média rappelle à quel point Florentino Pérez et le patron du Paris Saint-Germain s’entendent bien, comme l’ont prouvé leurs discussions il y a plus d’un an autour du prêt d’Alphonse Areola en Espagne et de la signature de Keylor Navas à Paris. A première vue, le Real Madrid a toutes les cartes en main pour boucler la venue de l’attaquant de 21 ans, même si les discussions pourraient être moins cordiales lors d'un dossier d'une telle importance. En effet, le Qatar envisage encore et toujours de repousser les attaques sur Mbappé au mercato 2021, ce qui pourrait provoquer quelques grincements de dents à Madrid.

De son côté, le quotidien espagnol affirme que le FC Barcelone a également un œil sur Kylian Mbappé. Candidat à la présidence du club blaugrana, Victor Font rêve de bâtir son projet autour de la star du Paris Saint-Germain. Les Reds de Liverpool sont également cités, mais Jürgen Klopp n’est pas le plus insistant dans la mesure où l’Allemand ne foncera sur Kylian Mbappé qu’en cas de départ de Mohamed Salah, de Roberto Firmino ou de Sadio Mané. Enfin, il est à noter que le Paris Saint-Germain est totalement snobé par le média espagnol. Pourtant, le champion de France en titre a encore une chance de prolonger le contrat de Kylian Mbappé dans les huit prochains mois. Ce qui enterrerait définitivement les chances du Real Madrid de rafler la mise en 2021…