PSG : Le Qatar en alerte, Messi veut partir, et maintenant !

Dans : PSG.

La journée de ce lundi 17 août pourrait bien être historique au sein du FC Barcelone. Le PSG y croit dans un dossier Lionel Messi qui va faire du bruit.

Tout d’abord, deux départs majeurs vont être entérinés après la claque colossale reçue face au Bayern Munich vendredi soir, et ce sont ceux d’Eric Abidal (directeur technique) et Quique Setien (entraineur). Un coup de balai nécessaire pour Josep Maria Bartomeu, qui ne peut pas garder les hommes symboles de cette saison décevante, et de ce nouveau fiasco européen, après les remontées subies face à la Roma et Liverpool les années précédentes. La quête d’un nouvel entraineur risque d’animer les prochaines discussions, alors que les noms de Ronald Koeman et Mauricio Pochettino sont déjà murmurés. Mais la grande information autour du FC Barcelone, c’est l’annonce par Marcelo Bechler de la volonté de Lionel Messi de quitter son club de toujours dès cet été. Le journaliste n’est pas n’importe qui dans le monde des gros transferts, puisqu’il avait été le premier à lâcher l’énorme bombe en 2017, annonçant avant tout le monde que Neymar allait signer au PSG. Très bien informé sur le vestiaire barcelonais, le journaliste brésilien a pris la parole et s’est montré limpide.

« J’ai une information de premier ordre. Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone. Pas en 2021. Tout de suite. C’est une décision bien réfléchie, mais qui peut encore changer si le Barça arrive à le convaincre de rester », a lancé Marcelo Bechler sur Estadio Interativo. Selon l’informateur brésilien, rien n’est encore figé, mais Lionel Messi ne croit plus en le projet actuel, et va devoir être convaincu que la formation catalane peut construire rapidement une équipe capable de gagner, ce qui n’est clairement plus le cas actuellement. A 33 ans, le sextuple Ballon d’Or envisage donc pour la première fois un départ de manière sérieuse. Dès lors, peu d’équipes peuvent s’offrir la superstar argentine, mais les noms de l’Inter Milan, du Manchester City de Pep Guardiola et du PSG de Neymar sont forcément de sortis. Pour le Paris SG, la perspective de réunifier Messi et Neymar, tout en effectuant un nouveau coup énorme à l’encontre du Barça, a de quoi faire saliver, et les dirigeants qataris ne se priveront certainement pas de tenter leur chance si la porte venait à s’ouvrir réellement.