PSG : Le Qatar, c'est 200ME par an grâce au Paris SG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Parmi les sujets qui fâchent entre le Paris Saint-Germain et l'UEFA, il y a bien évidemment le fameux contrat de sponsoring entre le club de la capitale et Qatar Tourism Authority, l'office de tourisme du Qatar. Car QTA apporte plusieurs centaines de millions d'euros dans les caisses du PSG, et pour l'instance de contrôle des finances des clubs européens, les dirigeants parisiens ont surévalué un contrat qui ne repose sur rien ou pas grand-chose. Un argument qui fait bondir Jean-Claude Blanc, lequel estime que le gendarme financier du football a une vision totalement erronée de la situation. Et peut-être pas par hasard.

« Le contrat de Nation Branding avec le Qatar court sur 5 années, jusqu’en 2019, il a été expliqué à l’UEFA, il est à la hauteur de 150 à 200ME pour la promotion du Qatar par le PSG, par le sport. C’est ce que font des Etats avec l’organisation des Jeux Olympiques ou des compétitions internationales de football. Ce n’est pas du sponsoring classique. Il passe par des résultats sportifs, des stars. Les retombées pour le Qatar sont de 200ME par an, a confié, sur Europe 1, le directeur général du Paris Saint-Germain, qui sait pourquoi le PSG est ennuyé sur ce sujet. Être un entrant bouleverse les habitudes, nous ne sommes pas les bienvenus pour ce cartel de privilégiés. »